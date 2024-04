Stranger Things 5, Maya Hawke ha un solo desiderio per il finale

Maya Hawke è tornata a parlare della quinta stagione di Stranger Things rivelando quanto sia stato bello per lei essere parte di questo nuovo capitolo della storia e ribadendo la sua speranza che anche i fan della serie possano emozionarsi allo stesso modo alla scoperta di quello che i fratelli Duffer hanno pensato per il gran finale.

Dopo aver condiviso l’intervento di Joseph Quinn a proposito della possibilità del ritorno di Eddie in Stranger Things 5, torniamo ad occuparci dell’attesissimo capitolo conclusivo dello show Netflix per riportare le parole di Maya Hawke.

Intervistata da Collider, la figlia di Uma Thurman e Ethan Hawke ha rivelato di non sapere nulla degli ultimi due episodi, dicendosi sicura che il pubblico saprà apprezzare quanto lei le risposte che affioreranno nel corso della stagione: “So cosa succederà prima del finale ed è estremamente emozionante. È sempre meraviglioso quando l’enigma di un mondo che viene costruito inizia a risolversi e le domande cominciano a trovare risposta. Per me è stato decisamente meraviglioso e credo che anche il pubblico si sentirà così. È davvero un’emozione unica andare a girare quest’ultima stagione, quindi sono davvero entusiasta”.

La data di debutto dell’ultimo capitolo non è ancora stata rilasciata con i lavori relativi alle riprese, cominciate a gennaio 2024, ancora da concludersi.

In attesa di poter scoprire qualcosa di più sull’ultima stagione, vi lasciamo alle parole di Finn Wolfhard sulla possibilità di lavorare in un film Marvel.

Su Streghe-La Serie Comp.-St.1-8 (Box 48 Dv) è uno dei più venduti di oggi.