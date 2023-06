Stranger Things 5, Maya Hawke su Robin: 'Non penso debba avere una fidanzata'

Nel corso di una recente intervista, Maya Hawke ha parlato brevemente dell'evoluzione del suo personaggio, Robin, nel corso della prossima stagione di Stranger Things. Dopo averla vista in tribolazione per una compagna di scuola nella passata stagione, tuttavia, l'attrice non è convinta debba avere una relazione nel corso dei nuovi episodi.

La quarta stagione di Stranger Things ha visto un ulteriore sviluppo del suo personaggio, rivelando che Robin aveva una seria cotta per la clarinettista della banda musicale della Hawkins High, Vickie (Amybeth McNulty), che ha un ex fidanzato, ma ha anche restituito la sua copia in VHS di Fast Times at Ridgemont High con la famosa scena della piscina di Phoebe Cates. La stagione si è conclusa con Robin e Vickie che preparano panini al PB&J fianco a fianco per tutti i residenti sfollati a causa dei terremoti provocati da Vecna.

Per i fan di Stranger Things, Robin e Vickie sono già una coppia, ma la quinta stagione renderà ufficiale la loro relazione? Alla domanda se spera che Robin abbia una fidanzata al ritorno della serie, la Hawke ammette di avere "opinioni contrastanti" riguardo al futuro romantico del suo personaggio, soprattutto se questo dovesse sminuire il legame che Steve e Robin condividono. "È una cosa fantastica, ma amo anche i personaggi in cui la loro vita sentimentale non è il centro della loro esistenza", ha dichiarato l'attrice a Yahoo Entertainment.

"L'amicizia con Steve è speciale", continua Hawke. "E le amicizie mi hanno accompagnato per tutta la vita. Penso che siano davvero importanti e che meritino di essere rappresentate sempre".

Hawke ha poi confermato che Stranger Things 5 è in pausa a tempo indeterminato, soprattutto a causa di un potenziale sciopero della Screen Actors Guild. "Dovevamo iniziare e poi non l'abbiamo fatto", ha dichiarato.

Nel frattempo è stato annunciato l'ingresso di Linda Hamilton nel cast di Stranger Things 5.

Con i lavori di scrittura interrotti le riprese posticipate, non è chiaro quando l'ultima stagione dello show approderà in streaming, ma sicuramente non prima del 2025.