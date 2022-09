Stranger Things 5, Maya Hawke tifa per la morte di Robin: 'Voglio il mio momento da eroe'

Stranger Things non si è certo preoccupata di coccolare i propri fan in quanto ad addii traumatici: pensiamo a quello di Bob nella seconda stagione, ad esempio, ma anche a quello solo momentaneo di Hopper o a quello (non faremo nomi, ma avete capito di chi parliamo) avvenuto in questi ultimi episodi: a chi toccherà in futuro, dunque?

Mentre si parla di un possibile ritorno di Eddie in Stranger Things 5, Maya Hawke dice la sua sull'argomento e tira in ballo proprio la sua Robin: la star di C'era una Volta a... Hollywood ha infatti ammesso di non disdegnare l'idea di una morte eroica per il suo personaggio nel corso del gran finale della serie Netflix.

"Beh, è l'ultima stagione, quindi probabilmente un po' di gente morirà. A me piacerebbe tanto morire e avere il mio momento da eroe. Mi piacerebbe morire con onore, a ogni attore piacerebbe. Ma mi piace il modo in cui i Duffer amano i propri attori. La ragione per cui scrivono così bene per me e per tutti gli altri è che loro s'innamorano dei personaggi, e non vogliono ucciderli. Penso sia una bellissima qualità, non vorrei eliminarla" sono state le parole di Hawke.

E voi, avete già fatto i vostri pronostici? Chi pensate ci lascerà nel corso dell'ultima stagione dello show dei Duffer? Si aprano le scommesse! Pare, intanto, che Kevin Feige sia coinvolto nella creazione di un universo cinematografico di Stranger Things.