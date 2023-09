Stranger Things 5 e Mercoledì 2: ecco le priorità di Netflix per il post-scioperi

Sono più di 50 le serie Tv Netflix in attesa di rinnovo, ma la piattaforma streaming, dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori, darà priorità alle nuove stagioni di Stranger Things e Mercoledì.

Entrambe sono delle serie di punta per Netflix. Il colosso dello streaming ha dovuto fermare le produzioni a causa dello sciopero, in particolare dopo che i fratelli Duffer avevano espresso il loro sostegno alla causa.

Per quanto riguarda Stranger Things, l’ultima stagione è in fase di lavoro avanzato e gli Showrunner prevedono un finale dalla portata di un “blockbuster cinematografico”, con Shawn Levy che tornerà alla regia di alcuni capitoli dopo lo straordinario episodio che vede protagonista Eddie. L’uscita, a causa dello sciopero, era prevista per fine 2025 o addirittura per il 2026. Ma con la fine delle proteste, sembra che Netflix possa dare una forte accelerata alla produzione della serie.

La nuova stagione di Mercoledì vedrà sicuramente la conferma di Jenna Ortega come protagonista e con buone probabilità anche quella di Tim Burton alla regia. La seconda tranche di episodi della serie dedicata alla primogenita Addams potrebbe introdurre nuovi membri della spaventosa famiglia, tra cui cugino Itt, oppure la nonna. Non resta che attendere nuovi dettagli che potrebbero trapelare rapidamente in seguito alla fine dello sciopero.

Mentre attendiamo le nuove stagioni di Stranger Things e Mercoledì, qui potete trovare 5 serie TV Netflix da guardare a settembre.