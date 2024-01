Stranger Things 5, Millie Bobby Brown sembra disperata nelle nuove foto dal set

Il tempo che ci separa dalla quinta stagione di Stranger Things sta via via diminuendo, ma è comunque ancora presto per conoscere i dettagli della trama della stagione dopo la quale dovremo dire addio a Mike, Undici, Mike, Dustin, Max e Will: le foto che ci giungono dal set, però, servono quantomeno a ingannare l'attesa.

Mentre i fan scendono in rivolta per l'annunciato addio di Argyle nella quinta stagione di Stranger Things, dunque, non ci resta altro da fare che spulciare i social alla ricerca di qualche nuovo indizio su ciò che vedremo in questi nuovi episodi: ultima protagonista delle foto leakeate è la nostra Millie Bobby Brown, in questi giorni tornata per l'ultima volta nei panni della sua Undici.

Non che le foto in questione ci raccontino molti, naturalmente: tutto ciò che vediamo è l'attrice in cima al tetto di un edificio intenta evidentemente a preoccuparsi per qualcosa (e le cose di cui preoccuparsi, in effetti, nei nuovi episodi della serie Netflix non mancheranno di certo). Con lei fa la sua fugace comparsa anche Finn Wolfhard: Mike e Undici troveranno finalmente il loro lieto fine in quest'ultima stagione? Per scoprirlo non resta altro da fare che pazientare! Un'altra foto dal set, intanto, ci riporta a uno degli addii più strazianti di Stranger Things.