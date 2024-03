Stranger Things 5, Millie Bobby Brown si emoziona: 'È l'ultima stagione'

Stranger Things è certamente una di quelle serie capaci di far affezionare un pubblico gigantesco alle vicende raccontate sul piccolo schermo e di condizionare e cambiare la vita dei suoi interpreti. In una recente apparizione televisiva, Millie Bobby Brown ha parlato di quanto sia bello ed in qualche modo triste, lavorare all’ultima stagione.

Dopo aver riportato le parole di Finn Wolfhard a proposito dei suoi primi episodi in Stranger Things, torniamo ad occuparci dell’acclamata serie Netflix per condividere le dichiarazioni, emozionate ed in qualche modo nostalgiche di un’altra delle grandi protagoniste della narrazione fantascientifica che si chiuderà con la quinta stagione dello show.

Durante una puntata di Today, Millie Bobby Brown, chiamata a promuovere il suo prossimo film, Damsel, ha potuto rispondere anche a delle domande relative alla serie che l’ha fatta diventare una stella.

Queste le parole dell’attrice: “Stiamo girando proprio ora. Ed è una bella sensazione. Ovviamente è la nostra ultima stagione, quindi siamo davvero entusiasti di tornare insieme per un’ultima volta, ma ci sentiamo tristi. Ogni giorno che andiamo sul set pensiamo: ‘Questo è l’ultimo secondo giorno. Poi, questo è l’ultimo terzo giorno’”.

Quindi, ha concluso: “Ma ci stiamo sicuramente godendo tutto. È davvero bello tornare con tutti e, naturalmente, la storia è incredibile”.

In attesa di scoprire qualcosa di più su questo attesissimo finale, vi lasciamo alle parole di Maya Hwake sul fastidio che prova a proposito dei titoli sul nepotismo.