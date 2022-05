Stranger Things 5, Millie Bobby Brown sulle morti della stagione: 'Serve un massacro'

Nel corso di una recente intervista, Millie Bobby Brown e Noah Schnapp hanno avuto modo di parlare dei loro film preferiti degli anni '80 e di quello che desiderano vedere in questa quinta stagione di Stranger Things, senza ovviamente rovinare la sorpresa al pubblico che ormai attende i nuovi episodi della serie da oltre tre anni su Netflix.

Nel rispondere alla domanda riguardante il proprio personaggio, Brown è apparsa un po' esitante: "Ho paura di dire tutto quello che voglio, perché si trasforma sempre in 'Millie Bobby Brown pretende questa storyline'", ha scherzato la giovane attrice. "Dirò solo che mi fido dei fratelli Duffer e del loro processo creativo".

Brown ha detto che all'anteprima della sera precedente non sono riusciti a far entrare tutto il cast in un'unica foto. "Dovete iniziare a far fuori un po' di gente", ha detto Brown. Schnapp e Brown hanno scherzato sulla possibilità di realizzare la scena di un "massacro". "I fratelli Duffer sono dei salutisti sensibili che non vogliono far morire nessuno", ha detto Brown. "Dobbiamo avere la mentalità di 'Game of Thrones'. Uccidetemi! Hanno provato a far fuori David e l'hanno riportato indietro!".

Come annunciato recentemente, gli episodi di Stranger Things 4 saranno molto più lunghi del solito, con nove puntate in totale. Il debutto è atteso per il 27 maggio prossimo.

Sono passati sei mesi dalla battaglia di Starcourt che ha portato terrore e distruzione a Hawkins. Mentre affrontano le conseguenze di quanto successo, i protagonisti si separano per la prima volta e le difficoltà del liceo non facilitano le cose. In questo periodo particolarmente vulnerabile arriva una nuova e orribile minaccia soprannaturale assieme a un mistero cruento che, una volta risolto, potrebbe mettere fine agli orrori del Sottosopra.

Netflix ha inoltre confermato ufficialmente che Stranger Things 5 sarà l ultima stagione, e fungerà da atto conclusivo dell'arco narrativo iniziato nel 2016. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti!