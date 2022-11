Stranger Things 5, Millie Bobby Brown sul possibile ritorno di Eddie: 'Una bella teoria'

Mentre attendiamo l'arrivo di Enola Holmes 2 su Netflix, Millie Bobby Brown ha parlato brevemente di quello che i fan potrebbero aspettarsi dalla quinta stagione di Stranger Things, le cui riprese dovrebbero iniziare nei primi mesi dell'anno prossimo. In particolare, l'attrice si è soffermata sulle teorie dei fan e sul ritorno di certi personaggi.

Nel lunghissimo finale di stagione di Stranger Things 4 abbiamo assistito alla tragica morte del nuovo personaggio preferito dai fan, Eddie Munson (Joseph Quinn), e alcuni di loro si sono chiesti se sia possibile un suo ritorno nei panni di uno dei luogotenenti di Vecna. Durante un'intervista con Entertainment Tonight, è stato chiesto a Millie Bobby Brown se questa teoria dei fan potrebbe rivelarsi corretta durante la quinta e ultima stagione.

"Voglio dire, è una buona teoria", ha detto Brown che ha anche parlato di come ha dovuto affrontare alcune delle morti più importanti avvenute nella serie nel corso degli anni. "Ho amato Billy. Volevo bene a Dacre Montgomery, che è stato ucciso nella terza stagione. Avevo un ottimo rapporto con lui, quindi per me è stato molto difficile lasciarlo andare. E lo stesso vale per Papa [Matthew Modine, ndr.] in questa stagione".

I co-creatori di Stranger Things, Ross e Matt Duffer, hanno recentemente rivelato che il loro piano per la quinta stagione è quello di una storia strappalacrime. Anche se probabilmente dovremo aspettare ancora un po' per vedere i nuovi episodi, i Duffer in una nuova intervista hanno dichiarato che il gran finale sarà piuttosto emozionante. Come hanno precedentemente raccontato a The Wrap, la proposta per la stagione finale ha fatto scoppiare in lacrime i dirigenti di Netflix.

"Ascoltate, è così che lavoriamo, cerchiamo di concentrarci su una stagione alla volta", hanno spiegato. "Abbiamo una bozza per la quinta stagione e l'abbiamo proposta a Netflix che ha risposto molto bene. Voglio dire, è stato difficile. È la fine della storia. Ho visto piangere dirigenti che non avevo mai visto piangere prima ed è stato pazzesco. E non si tratta solo della storia, ma anche del fatto che è questa cosa che ha definito molte delle nostre vite, queste persone di Netflix che sono state con noi fin dall'inizio, per sette anni, ed è difficile immaginare che il viaggio si concluda".

Nell'attesa, ecco quando dovrebbero iniziare le riprese di Stranger Things 5.