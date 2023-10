Stranger Things 5, Millie Bobby Brown risponde a quella teoria su 11 e il Sottosopra

Stranger Things è indubbiamente una delle serie più amate dai fan di tutto e il mondo, e, in attesa di poter finalmente vedere la quinta e ultima stagione, Millie Bobby Brown ha risposto alla questione relativa alla teoria che Undici possa aver creato il Sottosopra condividendo la sua idea, sostenuta dalle parole dei Duffer Brothers.

Dopo aver riportato le ultime notizie a proposito dello stato dei lavori di Stranger Things 5, torniamo a parlare del fortunato show di Netflix per tornare sulla diatriba a proposito di come il Sottosopra sia nato e se si sia generato a causa di Undici dopo gli eventi mostrati nella quarta stagione.

In un’intervista con Variety, l’attrice britannica ha risposto avvalendosi di quanto riferitole dai creatori della serie: “È una questione troppo grande per me per rispondere. Penso che l’universo alternativo è sempre stato là. È sempre stato sotto Hawkins. Credo soltanto che lei abbia avuto a disposizione un accesso. Non ha creato il Sottosopra. No, penso ci sia sempre stato e che lei abbia creato un ponte che nessuno aveva potuto usare prima”.

L’interprete di Undici ha quindi spiegato come ci siano ancora tantissime domande in sospeso a proposito di alcuni punti fondamentali della serie e che soltanto i Duffer Brothers potrebbero chiarire le cose, sapendone, ovviamente, più di chiunque altro

In attesa di poter vedere finalmente la quinta stagione di uno dei prodotti di punta di Netflix, vi lasciamo a un articolo che analizza tutte le teorie su quello che potrebbe accadere in Stranger Things 5.