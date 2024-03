Stranger Things 5, Millie Bobby Brown svela un nuovo video dal set: ecco cosa mostra

Millie Bobby Brown ha incuriosito i fan con un video del backstage delle riprese. Sul proprio account Instagram, Brown ha condiviso la clip di 'una veloce pausa caffè sul set', che mostra il caffè di Florence by Mills, il brand dell'attrice, la quale specifica di essere impegnata in una ripresa notturna della serie.

Qualunque cosa stia accadendo al personaggio, il naso di Undici sta sanguinando nel video pubblicato da Brown.

Di recente, Millie Bobby Brown ha spiegato quanto sarà difficile salutare il suo personaggio e all'universo di Stranger Things quando terminerà la serie alla fine della quinta stagione.



Millie Bobby Brown ha già detto addio a Undici in una recente intervista:"Sono davvero emotiva e mi affeziono ai personaggi. Ho fatto il tatuaggio di Undici, quindi sento che ci sarà sempre qualcosa di lei in me, e la prenderò sempre come riferimento. Naturalmente, voglio crescere come attrice e come persona ma ovviamente quella sarà sempre la mia casa e l'origine di chi ero e chi sono".

Matt Duffer aveva descritto con queste parole l'ultimo ciclo di episodi:"Questa stagione è come se fosse la prima sotto steroidi. È la più grande in termini di scala ma è stata davvero divertente, perché tutti sono di nuovo insieme a Hawkins: i ragazzi e Undici interagiscono di più, in linea con quanto facevano nella prima stagione. E sì, potrebbero esserci spin-off ma la storia di Undici e Dustin, Lucas e Hopper finiscono qui".



Recuperate su Everyeye la nostra recensione della stagione 4 di Stranger Things in attesa della chiusura nel 2025.

Su Guardiani Della Galassia Vol. 3 - Bd è uno dei più venduti di oggi.