Stranger Things 5, Milly Bobby Brown si schiera nel triangolo Nancy-Jonathan-Steve

Come ben sapete, lo show dei record di Netflix si concluderà con la quinta stagione. Tra le sottotrame presentate nel corso degli ultimi episodi usciti, quella del triangolo amoroso che vede coinvolti Nancy, Steve e Jonathan ha suscitato l'attenzione di molti fan.

Dopo le dichiarazioni di altri membri del cast, a parlare della questione è stata questa volta Milly Bobby Brown, che durante una sua apparizione in un video di Vanity Fair a dichiarato: "Nancy dovrebbe scegliere Jonathan... perché è gentile e perché potrebbe aver bisogno di un po' più di tempo per capire se stesso e crescere come uomo."

La relazione di Nancy e Jonathan è andata via via a scemare nella quarta stagione dello show, a differenza invece del rapporto tra Steve e il personaggio interpretato da Natalia Dyer, che si è rafforzato sempre di più. Precedentemente, anche i co-creatori di Stranger Things Matt e Ross Duffer hanno parlato della direzione che il triangolo amoroso potrebbe prendere in futuro, con Ross Duffer che ha rivelato: "Amiamo così tanto tutti i personaggi che è difficile scegliere". Per voi invece come finirà?

Nel frattempo, in occasione dell'anniversario della scomparsa di Will Byers e del suo arrivo nel Sottosopra, lo scorso 6 novembre è stato annunciato il titolo del primo episodio di Stranger Things 5.