Stranger Things 5, Nancy sceglierà Steve o Jonathan? Risponde Natalia Dyer

Il triangolo amoroso tra Nancy, Steve e Jonathan è uno degli elementi caratteristici di Stranger Things e la stagione 4 non ha di certo fatto eccezione in tal senso. Ma con chi resterà alla fine il personaggio interpretato da Natalia Dyer?

In un'intervista rilasciata a Variety l'attrice ha ammesso di non sapere ancora quale sarà il partner con cui la giovane sorella di Mike resterà, ammettendo che questa sua decisione sarà sicuramente dettato dal notevole processo di crescita subito da Nancy nel corso delle varie stagioni.

"È davvero difficile. Non lo so. Sembra che abbia una relazione da un po', quindi forse ha bisogno di un po' di tempo per scoprire se stessa. È un po' complicato. Qualunque cosa accada, spero che lo faccia con integrità. Io pensa solo che ora è più forte, penso che sia più sicura di se stessa, quindi qualunque cosa decida di fare, lo farà per le giuste ragioni".

E parlando del particolare rapporto riscoperto da Nancy con Steve, Natalia Dyer ha aggiunto: "Ciò che tocca questa stagione è il fatto che queste due persone si preoccupano l'una dell'altra e nonostante siano cambiate molte cose, questo non è mai cambiato. Che cos'è questo rapporto e che etichetta bisogna utilizzare per definirlo, non lo so, ma vediamo questi personaggi incontrarsi di nuovo dopo essere cresciuti e aver attraversato così tante cose insieme nella propria vita. Davvero, non ho idea di dove andrà a finire, ma adoro il fatto che si preoccupino ancora l'uno dell'altra".

Steve sarebbe dovuto morire in Stranger Things 1, ma la crescita personale avuta da questo personaggio ha convinto i fratelli Duffer a dargli un'altra chance. La scelta di Nancy potrebbe ricadere dunque sul baby sitter più amato di Hawkins, o sarà Jonathan invece ad avere la meglio? Lo scopriremo solo al termine della stagione 5!