Stranger Things 5, Netflix promette: 'Non faremo gli errori del finale di Game of Thrones'

L'ultima stagione di Stranger Things chiuderà i giochi di Vecna: nell'attesa di scoprire il destino dei nostri eroi mentre si prospetta ancora qualche tempo prima che Stranger Things arrivi sugli schermi di Netflix la missione degli scooper è di racimolare quanti più dettagli possibili sul destino di Eleven, Mike, Will, Lucas, Dustin e Max.

Ma proprio dalla voce autorevole di Netflix arrivano le prime anticipazioni sulla serie con Millie Bobby Brown dopo che David Harbour ha dichiarazione che il finale di Stranger Things 5 sarà strappalacrime: a rivelare la prospettiva della stagione finale è stato il regista Dan Trachtenberg paragonando la serie TV Netflix a Game of Thrones il cui finale è una ferita ancora aperta per tutti i fan del Trono di Spade: "Non penso che Stranger Things seguirà il modello di Game of Thrones in cui il pilot è bello, rallenta e gli ultimi due episodi sono la grande battaglia", ha detto il regista di Prey a Variety che proseguirà la collaborazione con Netflix in Stranger Things. Un altra rivelazione di Trachtenberg riguarda la musica rock, grande protagonista della quarta stagione sulle note della chitarra del personaggio di Eddie Munson, continuerà ad avere un ruolo di rilievo anche nell'ultimo capitolo.

Stranger Things 5 riprenderà la narrazione dalla terribile invasione del SottoSopra nel mondo reale: Millie Bobby Brown si dichiara pronta a salutare Stranger Things chiudendo il capitolo di una delle serie horror/fantascientifiche ad aver rivoluzionare il genere.