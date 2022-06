Stranger Things 5: Netflix proverà il metodo di rilascio degli episodi settimanale?

L'incredibile successo di Stranger Things 4 fa sorridere Netflix, che avrebbe potuto provare proprio con questa stagione il rilascio di episodi settimanali, e che ha un'ultima opportunità per farlo con un quinto capitolo. Tuttavia lo streamer non sembra intenzionato a provare il metodo.

Stranger Things sarebbe stato un banco di prova perfetto per vari motivi. Il primo è che è uno show seguitissimo, e far uscire una puntata per volta avrebbe fatto crescere l'hype di settimana in settimana. In secondo luogo perché ogni episodio dura più di un'ora, dunque i fan avrebbero di ceto avuto abbastanza contenuti da analizzare e per andare avanti una settimana intera. Eppure Netflix non approva proprio questo metodo, facendo suo quello che porta i fan a fare binge-watching.

"Questo è il modo in cui i fan di Stranger Things guardano lo show, e credo che cambiarlo sarebbe deludente per loro", ha detto a Variety Peter Friedlander, capo delle Serie di finzione di Netflix per Stati Uniti e Canada. "Non dare loro esattamente quello che si aspettavano... sarebbe un cambiamento improvviso per gli abbonati." Un'affermazione vera, anche perché l'attesa per Stranger Things 4 è stata lunga, e tutti volevano l'intera stagione subito.

Friedlander ha poi chiarito che probabilmente il metodo di rilascio settimanale non sarà mai adottato da Netflix. "Crediamo fermamente di voler dare ai nostri abbonati la possibilità di scegliere come guardare [gli episodi]. Dare loro la possibilità di decidere su queste serie sceneggiate quanto guardare e quando farlo, è ancora alla base del servizio che vogliamo fornire." Dunque la stagione 5 di Stranger Things sarà resa disponibile, così come le precedenti, tutta (o quasi) in un giorno. Ma mai dire mai.

Cosa ne pensate del "metodo Netflix"? Fatecelo sapere nei commenti.