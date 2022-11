Stranger Things 5: Netflix svela il titolo del primo episodio della stagione finale!

Nella giornata di ieri, 6 novembre, ricorreva l'anniversario della scomparsa di Will Byers e del suo arrivo nel Sottosopra, evento che ha poi messo in moto tutta la catena di storie di Stranger Things che ci ha portato fino a quanto visto nel corso dell'ultima stagione, con l'irruzione di quel mondo in superficie. Netflix ha fatto un regalo ai fan.

Nel corso della giornata, infatti, sono state fatte molte rivelazioni, inclusa quella del titolo del primo episodio di Stranger Things 5: si intitolerà The Crawl e sarà scritto dai fratelli Duffer.

L'attesissima stagione finale di Stranger Things terrà sicuramente i fan con il fiato sospeso e i fratelli Duffer hanno promesso che non aggiungeranno troppi nuovi personaggi e di concentrarsi sul cast principale. "Ci piace scuotere le cose, quindi lo facciamo cambiando la trama o aggiungendo un nuovo mostro. Stiamo facendo del nostro meglio per resistere [all'aggiunta di nuovi personaggi] per la quinta stagione. Stiamo cercando di non farlo per poterci concentrare sui personaggi originali, credo", ha dichiarato Matt Duffer a IndieWire.

Maya Hawke ha un'idea personale di come vorrebbe che il suo personaggio, Robin Buckley, finisse la quinta stagione, ovvero con un "momento da eroe".

"Mi piacerebbe morire e avere il mio momento da eroe", ha detto a Rolling Stone in un'intervista. "Mi piacerebbe morire con onore, come farebbe qualsiasi attore. Ma amo il modo in cui i fratelli Duffer amano i loro attori. La ragione per cui scrivono in modo così bello per me e per tutti gli altri è perché si innamorano dei loro attori e dei loro personaggi, e non vogliono ucciderli. Penso che questa sia una qualità bellissima che hanno, e non vorrei scomparisse".

Mentre si susseguono anche le varie teorie sul ritorno di Eddie, ecco quando dovrebbero iniziare le riprese di Stranger Things 5https://serial.everyeye.it/notizie/stranger-things-5-millie-bobby-brown-possibile-ritorno-eddie-una-bella-teoria-616892.html.

I co-creatori di Stranger Things hanno recentemente rivelato che il loro piano per la quinta stagione è quello di un finale strappalacrime. Di seguito la copertina della sceneggiatura del primo episodio della quinta stagione, che rivela appunto il titolo della puntata.