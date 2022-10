Stranger Things 5: ecco quando dovrebbero iniziare le riprese

Qualche mese fa abbiamo iniziato a buttare giù qualche teoria su cosa ci dovremmo aspettare da Stranger Things 5. Della prossima stagione della serie targata Netflix poco sappiamo, ma una cosa è certa: le riprese inizieranno prima dell'estate 2023!

Buone nuove per i fan dei ragazzini di Hawkins. La produzione della quinta stagione di Stranger Things ha iniziato il suo cammino ed ora sappiamo anche quando le riprese avranno ufficialmente inizio. Dopo una breve pausa, la serie è ritornata in grande stile e con un grande seguito con una quarta stagione che, infrangendo un po' di record qua e là, ha spianato la strada per l'attesissimo gran finale.

In onda dal 2016, della serie con protagonisti i giovanissimi Millie Bobby Brown, Jamie Campbell Bower, Gaten Matarazzo e Finn Wolfhard non abbiamo altre informazioni che, però, a cascata arriveranno a partire dai prossimi mesi. Un unico indizio per il momento ci è stato fornito dagli autori della serie e riguarda sia il numero di episodi di Stranger Things 5, sia la loro possibile durata.

Dietro le quinte tutto inizia a muoversi quindi e, con una produzione che come da tradizione proverà a mantenere nascosto il proprio lavoro fino all'ultimo, non vediamo l'ora di assistere al capitolo conclusivo della serie e di poter chiudere definitivamente il cerchio del Sottosopra!