Stranger Things 5, Noah Schnapp: 'La storia finirà com'è iniziata, con Will Byers'

C'è sempre grande commozione e nostalgia quando una storia sceglie di chiudersi nello stesso modo in cui è iniziata, magari con l'arco di un personaggio in particolare. Se poi parliamo di una delle serie che più ci ha accompagnato negli ultimi anni, Stranger Things: la quinta stagione si chiuderà sul personaggio di Will Byers.

Prima di raccontarvi gli aggiornamenti di trama sulla quinta e ultima stagione dei Duffer Brothers, dobbiamo ricordarvi le brutte notizie su Stranger Things 5. In particolare, sulle tempistiche di produzione. A causa delle ultime dichiarazioni di David Harbour (Sceriffo Hopper) sulla sovrapposizione delle riprese di Thunderbolts per conto dei Marvel Studios, la quinta stagione sul Sottosopra precedentemente fissata a metà 2024 potrebbe arrivare sul catalogo Netflix in ritardo. Si parla della fine dell’anno o forse addirittura del 2025.

Questo però creerà sicuramente una maggiore attesa intorno a un finale che ripromette di collegare tutti i punti, svelare i misteri irrisolti ma soprattutto comprendere perché, da cinque stagioni a questa parte, il Sottosopra continui a perseguitare i nostri protagonisti. Certo, l’introduzione di Vecna e il suo rapporto con Undici hanno svelato gran parte dei misteri sul Sottosopra e sulla sua continua rigenerazione all’interno del nostro mondo. Ma se c’entrasse anche Will?

In fondo, proprio Will fu il primo a essere catturato dal Sottosopra e tutt’ora mantiene un collegamento con l’altro universo. Non a caso, il suo interprete Noah Schnapp anticipa che i Duffer hanno scelto il suo arco, come chiusura ufficiale della serie: "Posso solo dire che sono molto, molto eccitato per quello che verrà. Penso che abbiano fatto un ottimo lavoro con il personaggio di Will nello script della prossima stagione e abbiano affrontato magnificamente tutto ciò di cui avevano bisogno. Il modo in cui hanno chiuso lo show è semplicemente perfetto: la storia è iniziata con Will e finirà con Will" - ha detto a Forbes.

Alla luce di un “finale” durato però quasi 40 minuti nella quarta stagione – più un’appendice che il finale epico vero e proprio, il momento dei saluti insomma – è possibile che la serie si chiuda dando giustizia all’orientamento di Will svelato nella scorsa stagione. Molti i dubbi su chi ce la farà e chi sopravvivrà: ancora incrociamo le dita per Max di Sadie Sink.