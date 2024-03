Stranger Things 5, Paul Reiser tornerà? 'Ci stanno osservando, non posso dirlo'

Continuano a rimanere irrisolti alcuni dei misteri che coinvolgono l’ultima stagione di Stranger Things, attualmente in fase di produzione e pronta a catapultare i fan dello show nel capitolo finale della storia ideata dai fratelli Buffer e cominciata nel 2016. Interrogato su possibili spoiler da condividere, Paul Reiser ha mantenuto il segreto.

Dopo aver riportato le parole di Millie Bobby Brown a proposito del suo lavoro in Stranger Things 5, torniamo ad occuparci della serie ambientata ad Hawkins per condividere le dichiarazioni, per nulla esaustive, a dire il vero, dell’interprete del dottor Sam Owens, Paul Reiser.

Durante un’intervista relativa al fumetto dedicato ad Alien di cui l’attore è stato uno degli scrittori, ComicBook ha voluto chiedere al newyorkese se potesse rivelare quale personaggio morirà nel corso dell’ultima stagione del fortunato show televisivo e se lui tornerà nell'ultima parte della narrazione, con l'artista che ha spiegato di sapere poco a proposito della prima questione e di non poter anticipare niente per quanto riguardi la seconda.

Queste le parole di Reiser: “Non posso rivelare niente. Non posso perché non lo so. Dovrete guardare la serie. Se vi dico qualcosa, una pallottola… vedete una piccola luce rossa su di me? C’è qualcuno che ci controlla in ogni momento”.

In attesa di scoprire se l’ultima stagione della serie riuscirà ad essere all’altezza delle aspettative elevatissime dei fan, e di poter carpire qualche informazione aggiuntiva relativa agli ultimi episodi, vi lasciamo alle parole di Finn Wolfhard a proposito delle sue sensazioni nel corso dei primi episodi di Stranger Things.