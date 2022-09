Stranger Things 5, QUEL personaggio potrebbe tornare? Parla l'attore

Reduce dal successo della stagione 4, Stranger Things si prepara a tornare sui nostri schermi con un capitolo 5. I protagonisti principali saranno impegnati in un'ultima avventura, e ci si chiede se alcuni personaggi visti nell'ultima stagione torneranno. Tra questi c'è il dottor Sam Owens, interpretato da Paul Reiser: ecco cosa ha detto l'attore!

Per chi non lo ricordasse, il dottor Sam Owens è stato introdotto nella seconda stagione, quando ha sostituito il dottor Brenner come Direttore delle operazioni presso l'Hawkins Lab e ha iniziato a prendersi cura di Will Byers, reduce da un periodo traumatico nel Sottosopra. Reiser è tornato nei panni del personaggio anche nella terza e nella quarta stagione, ma al momento non è chiaro cosa riservi il suo futuro, come rivela lui stesso ai microfoni di E!

"Letteralmente non ne ho idea", ha risposto Reiser quando gli è stato chiesto se fosse nella quinta stagione. "La writers' room di Stranger Things ha twittato: 'Ehi, ragazzi, mandateci i vostri pensieri per la prossima stagione. Cosa vorreste vedere?' E io ho scritto: 'Il dottor Owens vivrà, è possibile?'." La risposta da parte degli sceneggiatori non è arrivata, dunque all'attore non resta che attendere.

Nel corso dell'intervista, però, Reiser ha parlato anche di quando ha approcciato per la prima volta il suo personaggio, e di come gli è stato descritto dai creatori di Stranger Things. "Quando ho incontrato per la prima volta [i Duffer Brothers] quattro anni fa, ho chiesto: 'Sarò un bravo ragazzo o un cattivo ragazzo?'", ha ricordato l'attore. "Mi hanno risposto, 'Non lo sappiamo.' E io ho detto: 'Non lo sapete o semplicemente non volete dirmelo?' Mi hanno detto: 'No, non lo sappiamo.' E quindi non me lo hanno detto". Tuttavia l'attore spera ancora in un'apparizione del tutto inaspettata e sconvolgente nel finale. "Sarebbe bello se il dottor Owens entrasse, con un mantello da supereroe, e salvasse la situazione".

