Stranger Things 5: il produttore: 'Ecco perché è il momento perfetto per finire la serie'

Nel corso di una recente intervista, mentre è impegnato nella campagna promozionale attorno all'uscita del suo nuovo film da regista, The Adam Project con Ryan Reynolds, Shawn Levy ha parlato brevemente delle prossime stagioni di Stranger Things, che si concluderà con la quinta, e perché sia il momento migliore per concludere la serie Netflix.

Levy ha parlato ai microfoni di ScreenRant spiegando perché secondo lui questo sia il momento migliore per chiudere le storie dei personaggi dello show. Ricordiamo che Stranger Things è stato rinnovato per una quinta e ultima stagione qualche settimana fa.

"Beh, non abbiamo mai voluto allungare il brodo e volevamo raccontare solo tutta la storia che i fratelli [Duffer] hanno visto e sentito con chiarezza", ha spiegato Levy. "Quindi è stato chiaro per un po' che loro sanno esattamente dove siamo diretti e questo è l'arco. Non vorremmo andare per un solo momento oltre quella visione e la chiarezza di quella voce. Quindi, piuttosto che concentrarci su quel triste giorno che accadrà chissà quando, la fine della quinta stagione, riaffermerò ancora una volta quello che ho detto a tutti, cioè che è stata una lunga attesa per la quarta stagione. Ma giuro su Dio che il mondo capirà che ne è valsa la pena".

Stranger Things 4 sarà diviso in due parti distinte su Netflix: il Vol. 1 di Stranger Things 4 è in arrivo il 27 maggio 2022. Il Vol. 2 arriverà il 1° luglio.

Come rivelato nell'ultimo trailer diffuso qualche settimana fa da Netflix, la quarta stagione avrà un balzo temporale di sei mesi e Undici è diventata una ragazza californiana: in una lettera che le sentiamo leggere nell'ultimo trailer, la ragazza racconta i sui suoi piani per rivedere Mike e condividere insieme a lui "la migliore vacanza di primavera di sempre".