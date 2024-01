Stranger Things 5, a che punto è la produzione?

Il mondo delle serie TV sarà pure in continuo aggiornamento, ma non dimentica certo chi ne è protagonista da anni a questa parte: Stranger Things è sempre nei pensieri dei suoi fan, che nonostante le tante serie salite alla ribalta nel corso degli ultimi tempi continuano a chiedersi quando potranno tornare in quel di Hawkins.

Di aggiornamenti concreti sullo stato delle cose, in effetti, non se ne hanno da un po', ma niente paura: Netflix sta continuando a lavorare sui nuovi episodi della serie, e proprio questi primi giorni del 2024 dovrebbero rappresentare un punto di svolta per lo show, che come tante altre produzioni ha subito delle importanti frenate a causa dei recenti scioperi.

Stando agli ultimi report, infatti, i lavori sulla quinta stagione di Stranger Things sarebbero pronti a ripartire proprio durante questo gennaio, con i nostri piccoli (ormai mica tanto, in realtà!) protagonisti in attesa dell'ok per tornare sul set in vista delle riprese degli episodi che segneranno lo scontro definitivo tra la gang Undici, Mike, Max, Lucas, Dustin e Will e il mondo del Sottosopra.

Alla luce di ciò, è plausibile pensare che si guardi agli ultimi mesi del 2024 o all'inizio del 2025 per l'uscita della serie su Netflix: a tal proposito, comunque, recentemente ha trovato smentita una delle teorie più popolari sul finale di Stranger Things.