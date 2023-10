Stranger Things 5, a che punto è la stagione finale di Netflix? Le ultime novità

Le riprese di Stranger Things 5 stavano per partire quando è arrivata la conferma dello sciopero degli sceneggiatori della WGA e subito dopo di quello degli attori della SAG-AFTRA. Ora che almeno quello degli scrittori è rientrato, i lavori di rifinitura dei copioni possono ricominciare, ma finché gli attori non torneranno operativi non si girerà.

Shawn Levy, produttore di Stranger Things, ha dichiarato che i fratelli Duffer sono riusciti a tornare al lavoro sull'ultima stagione della serie di Netflix mentre i registi attendono la conclusione dello sciopero degli attori.

"Posso dire che speriamo di iniziare le riprese il prima possibile", ha detto Levy in una nuova chiacchierata con TheWrap. "Abbiamo davvero bisogno che lo sciopero degli attori si risolva il prima possibile. I Duffer hanno lavorato sodo da quando è finito lo sciopero degli sceneggiatori", ha dichiarato.

"Siamo impegnati su diversi fronti, perché abbiamo anche lo spettacolo teatrale di Stranger Things che sta per essere inaugurato a Londra. È favoloso. È fottutamente fantastico". Qualche settimana fa abbiamo potuto vedere la prima immagine dello spettacolo teatrale di Stranger Things.

Lo spettacolo è ambientato alcuni decenni prima degli eventi della serie televisiva, in un'epoca in cui Hopper, Joyce e i Wheeler avevano la stessa età dei loro figli nella serie.

"Ha superato tutte le nostre aspettative. Siamo davvero entusiasti di condividerlo con il mondo", ha aggiunto Levy. "Siamo pronti a partire - il nostro cast, la nostra troupe. Tutti non solo hanno bisogno di tornare al lavoro, perché abbiamo molte centinaia di membri della troupe che non hanno potuto guadagnarsi da vivere da quando sono iniziati gli scioperi, ma gireremo molto presto dopo la fine dello sciopero degli attori".

C'è un altro spin-off in sviluppo presso Netflix, una serie animata che si ispira ai cartoni animati del sabato mattina di un tempo.

"Abbiamo sempre sognato una serie animata di 'Stranger Things' nello spirito dei cartoni animati del sabato mattina che abbiamo amato da piccoli, e vedere questo sogno realizzato è stato assolutamente emozionante", hanno dichiarato i fratelli Duffer in un comunicato. "Non potremmo essere più sbalorditi da ciò che Eric Robles e il suo team hanno ideato: le sceneggiature e i disegni sono incredibili e non vediamo l'ora di condividerne di più con voi! L'avventura continua...".

Stranger Things 5 dovrebbe arrivare in streaming entro il 2025.