Stranger Things 5, quando esce su Netflix? Tutto ciò che sappiamo

La prossima stagione di Stranger Things sta diventando un vero e proprio caso mediatico. Come tanti altri prodotti è infatti nell’occhio del ciclone per quanto riguarda lo sciopero degli sceneggiatori.

Subendo ritardi e complicazioni che ne posticipano continuamente l’uscita. E quindi quando vedremo Stranger Things 5 su Netflix? Cerchiamo di fare il punto della situazione. Anche perché ora è anche scoppiato lo sciopero degli attori, che potrebbe complicare ulteriormente tutto quanto.

Al momento sappiamo che la star di Terminator Linda Hamilton sarà in questa quinta stagione di Stranger Things, avendolo confermato al Tudum. Noah Schnapp invece, interprete di Will, a inizio anno aveva parlato di un inizio riprese per maggio 2023, ma lo sciopero ha posticipato tutto.

Infatti i Duffer Brothers, creatori e autori della serie, sono in prima linea per quanto riguarda lo sciopero degli sceneggiatori, perciò la quinta stagione di Stranger Things è ferma anche per questo motivo. Non si comincia a girare finché non si risolve lo sciopero, probabilmente perché devono ancora limare le sceneggiature e i Duffer Brothers, essendo anche registi di tanti episodi della serie, vogliono essere presenti sul set durante le riprese.

È quindi molto probabile che vedremo questa stagione non prima di fine 2024, se non addirittura a inizio 2025. Se infatti tutte le previsioni di uscita per metà 2024 potevano essere attendibili lo sciopero ha sparigliato le carte, al quale si aggiunge quello degli attori, pronto a complicare ancora di più tutto quanto e allontanare una possibile data di arrivo in streaming su Netflix.

Perciò al momento non ci resta che aspettare il risolversi di questa situazione decisamente spinosa per quanto riguarda gli sceneggiatori e gli attori di Hollywood. E voi invece cosa ne pensate? Riusciremo a vedere Stranger Things 5 nel 2024 o aspetteremo il 2025? Diteci la vostra nei commenti.