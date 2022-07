Stranger Things 5, quando esce la stagione finale su Netflix?

All'indomani del finale di stagione per una serie evento come Stranger Things, viene naturale porsi già il quesito su quando uscirà la successiva. Soprattutto dopo un finale epocale - pur con qualche limite, non di minutaggio certo - come quello della quarta. Per una volta, la finestra d'uscita della quinta è abbastanza chiara e prevedibile.

Il finale di stagione del quarto capitolo dei Duffer, vale a dire il lunghissimo Volume 2 con i suoi due episodi solamente ma dalla durata record di quasi quattro ore, è sbarcato su Netflix, con enormi e perlopiù drammatici rivolgimenti per Hawkins e per i nostri protagonisti: trovate qui riassunto completo e spiegazione di Stranger Things 4 Vol 2. Questo ovviamente può condurre a una sola domanda. E cioè quanto dovremo aspettare prima di assistere alle conseguenze di quanto accaduto, che ci porteranno direttamente allo scontro finale e alla conclusione di Stranger Things così come la conosciamo.

I Duffer Brothers hanno infatti annunciato l’arrivo di un nuovo spin-off – cui probabilmente faranno seguito altri – contestualmente alla nascita di una casa di produzione tutta loro: Upside Down, si chiama così e come poteva essere altrimenti. E questi spinoff, avvertono, “saranno diversi al 1000% rispetto alla serie originale”. Ma per fortuna avranno inizio solo una volta concluso il filone principale e sempre per fortuna non dovrebbe essere fra troppo tempo. C’era preoccupazione, infatti, soprattutto per i tempi d’attesa record fra la terza e la quarta stagione, causati sì dall’incredibile durata ma anche e soprattutto dallo scoppio della pandemia Covid.

Per ora, rispetto alla quinta si ha solo una data di inizio riprese e alcuni membri del cast hanno dichiarato che sarà per gennaio del prossimo anno, quindi per l’inizio del 2023. Nonostante non sia stata resa nota, invece, una schedule di fine riprese, i tempi preventivati per la precedente – e anche il fatto che siano stati disattesi – ci aiutano nelle previsioni dell'uscita, facendoci scommettere per la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Prima che il Covid-19 portasse alla chiusura dei set a inizio 2020 infatti, la quarta avrebbe avuto un calendario riprese con inizio fissato a gennaio 2020 e la fine ad agosto dello stesso anno. Poi, appunto, la pandemia, che ha fatto slittare il tutto a settembre 2020 e ha dilatato i tempi oltremodo, chiudendo il set a ottobre 2021, più di un anno dopo.

Considerando che ormai i set hanno ripreso a pieno ritmo e senza troppi rallentamenti dovuti a quarantene e controlli e tenendo anche conto del fatto che i Duffer stessi hanno anticipato che la quinta sarà più breve della quarta in termini di minutaggio, quel lasso gennaio-agosto potrebbe valere ora nel corso del 2023 per la stagione finale. Poi dai quattro ai sei mesi massimo per la post-produzione, come è stato per la quarta, e il gioco è fatto: fine 2023 o inizio 2024, appunto. Nel frattempo, sapevate che Stranger Things 4 ha il punteggio più basso su Rotten Tomatoes di tutta la serie? Non vi sembra un po’ un assurdo?