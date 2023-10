Stranger Things 5, il regista di Prey stuzzica i fan: 'Il mio episodio è fantastico'

Mentre le indiscrezioni parlano di una conferma per Prey 2, che sarebbe finalmente in lavorazione dopo il successo del primo capitolo su Disney+, il regista Dan Trachtenberg ha stuzzicato i fan di Stranger Things 5 parlando dell'episodio che ha diretto per l'ultima stagione della serie Netflix.

Ora che lo sciopero della WGA è giunto al termine, alcuni progetti a Hollywood possono ufficialmente riprendere i lavori di scrittura della produzione, e tra questi c'è ovviamente anche l'attesissima quinta e ultima stagione di Stranger Things. La prossima stagione vedrà molti artisti di successo di ritorno sia davanti che dietro la cinepresa, oltre ad alcuni entusiasmanti nuovi arrivati: tra questi c'è appunto Trachtenberg, conosciuto per aver diretto Prey e 10 Cloverfield Lane, scelto per dirigere un episodio di Stranger Things 5 che lui stesso reputa 'fantastico'.

"Lo stavo preparando prima dello sciopero, avevo iniziato a studiare le anteprime per le sequenze e cose del genere", ha spiegato in una nuova intervista promozionale. "È semplicemente fantastico! Ho accettato di far parte di questa avventura perché sono un fan della prima ora dello show, e penso che ogni stagione sia stata migliore e più ambiziosa della precedente. Con quest'ultima, i fratelli Duffer si sono superati ancora. E il mio episodio, che è solo uno dei tanti, contiene diverse scene fantastiche e posso dire che sarà davvero enorme, cavolo. Sarà una grande ultima stagione."

Stranger Things 5 non ha ancora una data d'uscita su Netflix. Per altre letture, vi segnaliamo che in precedenza è stato anticipato che Stranger Things 5 potrà vantare una produzione da blockbuster cinematografico.