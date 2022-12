Stranger Things 5, il regista Shawn Levy rivela: 'La stagione finale sarà epica'

Dopo una Stranger Things 4 da record, tutti quanti si aspettano una conclusione degna di questo nome e già da parecchie settimane sia Netflix che tutti coloro coinvolti nella produzione dello show stanno anticipando quello che arriverà prossimamente sulla piattaforma, ovvero una stagione finale a dir poco epica ed in grado di far commuovere tutti.

Il produttore Shawn Levy ha rivelato in una recente intervista che gli sceneggiatori e produttori dello show, i fratelli Duffer, sono assiduamente al lavoro sulla stagione conclusiva. "Oh, cavolo, sta andando alla grande", ha detto Levy. I fan dovrebbero aspettarsi che l'ultima stagione tiri le fila di alcune trame rimaste in sospeso e risponda a molte domande relative al Sottosopra. Levy ha anche insistito sul fatto che la Stagione 5 sarà davvero "epica".

"Quando ci siamo seduti e abbiamo ascoltato la presentazione di due ore per la trama di questa ultima stagione, non credo ci fosse un occhio asciutto nella stanza quando i fratelli Duffer hanno finito... quindi, sì, quest'ultima stagione sarà epica ma anche molto commovente. Penso che anche realizzarla sarà dannatamente emozionante, dato che questa serie ha cambiato la vita di ognuno di noi che ci ha lavorato".

Nel corso della stessa intervista, Shawn Levy ha cercato di spiegare in che modo alternerà i suoi impegni in Stranger Things e con Deadpool 3, dato che questi due progetti saranno girati entrambi nel corso del prossimo anno.

"In effetti, una delle prime conversazioni che ho avuto con Ryan Reynolds e la Marvel quando abbiamo iniziato a parlare di Deadpool è stato il fatto che si sarebbe inevitabilmente sovrapposto in qualche modo e a un certo punto con la stagione finale di Stranger Things. E per me è davvero importante dirigere almeno un episodio dell'ultima stagione. Parte del motivo per cui mi sento così vicino ai Duffer e al nostro cast è che ho avuto la fortuna di essere coinvolto a livello registico, il che rappresenta un legame unico e un'intimità creativa particolare. In ogni caso, è mia intenzione dirigere almeno un episodio di Stranger Things 5, e tutte le persone coinvolte mi stanno sostenendo e lavorando molto nel definire gli aspetti di programmazione per poterlo rendere possibile".

Stranger Things 5 non dovrebbe arrivare su Netflix prima del 2024 e così anche Deadpool 3 nelle sale, visto che ha una data d'uscita fissata all'8 novembre 2024.