Stranger Things 5, Robin e Steve di nuovo insieme nella foto dal set!

L'incredibile duo composto da Steve e Robin sta per tornare nella quinta e ultima stagione di Stranger Things! Gli attori Maya Hawke e Joe Keery sono stati immortalati sul set in un nuovo scatto divulgato dai profili ufficiali di Netflix.

La produzione di Stranger Things 5 è iniziata dopo un lungo periodo di stop a causa degli scioperi che hanno messo in ginocchio Hollywood. Una pausa forzata che incide non poco sui tempi già lunghissimi di produzione di uno show ricco di effetti speciali come Stranger Things: se sono passati 3 anni tra la terza e la quarta stagione uscita nel 2022, ciò che sembra certo è che la serie TV con Millie Bobby Brown non arriverà sul piccolo schermo prima del 2025. L'attesa è ancora lunga ma possiamo consolarci con Steve e Robin sorridenti sul set di Stranger Things 5: da semplici colleghi, l'amicizia tra Steve e Robin è diventata sempre più profonda, diventando l'uno il punto di riferimento per l'altro. Adesso che tutta la squadra è riunita, sullo sfondo di una Hawkins in piena collisione con il SottoSopra, inizia il vero scontro contro Vecna.

L'evoluzione della serie TV ha portato il prodotto di successo dei fratelli Duffer a una svolta sempre più horror concretizzatasi definitivamente nell'ultima stagione ma il futuro potrebbe essere ancor più terrificante perché Frank Darabont dirigerà alcuni episodi di Stranger Things 5!