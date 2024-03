Stranger Things 5: tutto quello che sappiamo della stagione finale

Manca sempre meno all’uscita di Stranger Things 5, quinta stagione della serie TV Netflix tra le più acclamate della piattaforma. Un successo globale, nonché vero e proprio trampolino di lancio per volti come quelli di Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, David Harbour e molti altri.

Partiamo da un presupposto: Stranger Things 5 sarà l’inizio della fine; un quinto ed ultimo capitolo che andrà a concludere la storia raccontata dai fratelli Dufler. Oggi siamo qui per tirare una riga rispetto a ciò che sappiamo della quinta stagione. Anzitutto una rassicurazione: non dovremo attendere come con la quarta stagione. Il lasso di tempo che ha separato la terza e l’ultima stagione, in totale tre anni, è stato influenzato dalla pandemia e dai continui ritardi dovuti a quest’ultima.

“Questa volta il divario dovrebbe essere più breve, abbiamo già in mente come andrà a finire. - hanno rassicurato i Dufler, intervenuti a TVLine sul tema della quinta stagione di Stringer Things - Durante la pausa di sei mesi [dovuta alla pandemia ndr.] abbiamo scritto la quinta stagione e l'abbiamo presentata a Netflix - hanno proseguito i fratelli - e a tutti quelli che c'erano anche quando abbiamo presentato la serie per la prima volta nel 2015. Ma mentre allora eravamo degli estranei, ora siamo amici, e sono state versate molte lacrime quando tutto è finito”. Dichiarazioni che lasciano intendere come gli attori di Stranger Things sappiano già quale sarà il finale della serie.

La trama

Gli sforzi dei personaggi protagonisti si concentreranno tutti sulla battaglia per salvare Hawkins, dopo che il villain Vecna ha, nell’ultima stagione, creato uno squarcio tra i due mondi - Sottosopra e mondo reale - con conseguenze devastanti su quest’ultimo. La domanda che tutti si pongono ora è: riusciranno i nostri eroi a portare in salvo la loro amata città, ma soprattutto a sopravvivere alla furia omicida di Vecna/Henry/Uno?

Quando sarà ambientata?

A livello temporale non c’è da escludere un sostanziale salto in avanti, vista la velocità con cui i protagonisti, ormai sull’orlo dell’età adulta, hanno cambiato il loro aspetto, crescendo da bambini e preadolescenti quali erano ad adolescenti e giovani adulti quali sono diventati. A cambiare saranno anche i protagonisti adulti, tra cui un David Harbour irriconoscibile sul set di Stranger Things 5.

Chi tornerà

Il cast rivedrà Max, miracolosamente scampata alle grinfie di Vecna. Ovviamente non mancherà Undici/Eleven, con l’incognita se riuscirà o meno a svegliarsi dallo stato comatoso in cui versa attualmente. A non rifare la sua comparsa sarà purtroppo Eddie, il quale ha pagato a caro prezzo il suo coraggio nei confronti del nemico, sacrificandosi per salvare i suoi amici nel sottosopra.

