Stranger Things 5, primo sguardo a Will nella nuova foto ufficiale!

Hawkins è pronta a darci il bentornato! La stagione finale di Stranger Things è alle porte (anche se una data ufficiale ancora non c’è) e i suoi protagonisti si stanno preparando allo scontro finale con Vecna. Il momento è di quelli importanti, soprattutto per colui che, nel 2016, diede effettivamente il via a tutta la vicenda della saga.

Stiamo ovviamente parlando di Will Byers: il personaggio interpretato da Noah Schnapp è apparso proprio in queste ore in una nuova foto che fa il paio quella di David Harbour sul set di Stranger Things 5, e per lui il tempo sembra effettivamente essersi fermato all'epoca della quarta stagione.

Non sembra cambiato di una virgola, il figlio della Joyce Byers di Winona Ryder, che viene in effetti chiamato insieme ai suoi compagni a concludere un percorso di crescita iniziato con le prime avventure nel Sottosopra all’epoca dell’esordio dello show su Netflix.

Una foto, quella di Will, che non ci svela ovviamente nulla di ciò che vedremo, se non l’aspetto del personaggio: non c’è da dubitare, però, del fatto che il personaggio di Schnapp finirà come sempre per ricoprire un ruolo fondamentale in questo finale. Le novità, comunque, non arrivano solo dal set: Millie Bobby Brown è pronta a sposarsi, eda officiare il matrimonio sarà una star di Stranger Things!

