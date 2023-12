Stranger Things 5, Shawn Levy tornerà alla regia della stagione finale?

I lavori sul set della stagione finale di Stranger Things inizieranno nelle prime settimane del 2024 e il conto alla rovescia porta con sé alcune novità che riguardano l'imminente lavorazione. Tra le curiosità più interessanti spicca il possibile ritorno del regista di Deadpool 3 Shawn Levy alla regia dello show Netflix.

Shawn Levy ha diretto qualche episodio in ogni stagione della serie, della quale è anche produttore. Intervistato da Deadline, Levy ha confermato il suo ritorno per l'atto conclusivo:"Essere regista in ogni stagione di Stranger Things è un regalo per me. Fa parte della mia fratellanza spirituale con i fratelli Duffer. E credetemi, interverrò e reciterò il mio doppio ruolo di regista e produttore per una parte della quinta stagione, così come ho fatto in passato".



Shawn Levy è impegnato nella lavorazione di Deadpool 3, il terzo capitolo del franchise MCU con protagonista Ryan Reynolds nei panni di Wade Wilson, affiancato per l'occasione dal ritorno di Hugh Jackman di Wolverine, il suo storico e iconico personaggio.

Ma il regista non ha intenzione di abbandonare la famiglia di Stranger Things per quella che è stata annunciata come conclusione della serie iniziata nel 2016.



Stranger Things 5 sarà simile alla prima stagione, come ha confermato Matt Duffer:"È come la prima sotto effetto di steroidi" ha sottolineato il co-creatore.

Nella stagione 5 tornerà Millie Bobby Brown nel ruolo di Undici, affiancata da Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, David Harbour e Winona Ryder.