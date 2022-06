Stranger Things 5, Shawn Levy vuole Ryan Reynolds nell'ultima stagione: 'Sarebbe super'

Stranger Things 5 sarà l ultima stagione della serie Netflix, e ovviamente promette di chiudere col botto: tra le tante sorprese, però, potrebbe esserci anche quella di un inaspettato cameo di Ryan Reynolds.

A parlare di questa possibilità è stato Shawn Levy, produttore di Stranger Things e regista di numerosi episodi della serie creata dai fratelli Matt e Ross Duffer: come saprete, Levy in questi anni è diventato il più prolifico collaboratore di Ryan Reynolds, e dopo averlo diretto nei fantascientifici Free Guy e The Adam Project, è stato scelto dai Marvel Studios anche per il prossimo Deadpool 3. Vedere la coppia riunirsi anche sul piccolo schermo per gli ultimi episodi di Stranger Things non sarebbe così assurdo, e infatti Shawn Levy si è detto assolutamente aperto all'idea:

"Io sono il fan numero uno di Ryan Reynolds, e vorrei vedere un suo cameo in qualsiasi film o serie tv! La verità è che la mia carriera, nell'ultimo mezzo decennio, è stata letteralmente definita da due cose: da Stranger Things e dalle mie collaborazioni con Ryan, quindi sarebbe profondamente eccitante e soddisfacente vedere i miei due mondi collidere" ha dichiarato Shawn Levy, che poi ha aggiunto: "Quindi, Ryan Reynolds, ti avverto: preparati per la quinta stagione".

Curiosamente, nel corso della sua carriera Ryan Reynolds ha realizzato numerosi camei non accreditati, come ad esempio quelli in Ted, A Million Ways to Die in the West e nel video musicale "You Need to Calm Down" di Taylor Swift, mentre di recente ha anche prestato la sua voce a Grimace in una pubblicità di McDonald's andata in onda durante il Super Bowl del 2022. L'attore, inoltre, è stato anche il protagonista di alcuni dei più grandi successi di Netflix, come i film originali 6 Underground e Red Notice.

Secondo voi riuscirà a ritagliarsi uno spazio in Stranger Things 5? E vorreste vederlo nel mondo della serie? Ditecelo nei commenti. Per altri approfondimenti, vi ricordiamo che Netflix starebbe già pensando alla realizzazione di alcuni possibili spin off di Stranger Things da realizzare dopo la conclusione della serie.