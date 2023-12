Stranger Things 5, ci siamo! A gennaio via alla produzione

Il ritorno della gang di Hawkins è sempre più vicino. E' da mesi, ormai, che si parla dell'inizio della produzione e delle riprese dell'ultima stagione di Stranger Things. Dopo tantissime indiscrezioni sarebbero finalmente arrivate le prime date utili per l'arrivo del primo ciak della season finale.

L'ufficializzazione del contratto dei sindacati SAG-AFTRA ha finalmente dato la possibilità alle produzioni di ricominciare a pieno regime. Nelle ultime ore è circolata una importantissima esclusiva riguardo la stagione finale della serie. Mentre gli autori hanno anticipato la scena d'apertura di Stranger Things 5, sono trapelate online le date utili per l'inizio delle riprese dell'ultima stagione della serie: 8 gennaio e 5 gennaio. Non è chiaro quale delle due sia la definitiva ma, comunque, forniscono un periodo utile per individuare quando avverrà il primo ciak sul set.

Secondo quanto trapelato, alcuni membri del cast e della troupe sarebbero già ad Atlanta per prepararsi e, soprattutto, per le prime importantissime lettura del copione. Prima dell'inizio dello sciopero, la serie era già pronta per iniziare le riprese ma il blocco di tutte le produzioni ha, ovviamente, fermato tutto. Nonostante le sceneggiature fossero ormai completate, i fratelli Duffer hanno deciso ugualmente di rinviare la produzione a sostegno anche dello sciopero e dei messaggi che voleva trasmettere.

Se vi va di scoprire qualcosa in più riguardo il film, vi consigliamo il nostro speciale sul futuro di Stranger Things. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!