Stranger Things 5, la stagione finale avrà la portata di un blockbuster cinematografico

L’attesa per la stagione finale di Stranger Things si fa sempre più importante e i fan si aspettano qualcosa di straordinario da una delle serie tv più famose e apprezzate degli ultimi anni. Le ultime dichiarazioni del produttore Shawn Levy alzano ulteriormente l’asticella, con il finale dello show paragonato addirittura a un grande blockbuster.

Dopo aver riportato che Shawn Levy tornerà alla regia di Stranger Things 5, condividiamo le parole ricche di entusiasmo del regista di Deadpool 3 in un’intervista per Total Film Magazine a proposito dell’ultima stagione dello show: “Stranger Things 5 è una grande, grandissima narrazione cinematografica finita per essere una serie tv. Stranger Things 5 è grande come i più grandi film che vediamo al cinema”.

Un’introduzione che fa sperare per una conclusione di saga degna della serie tv dei Duffer Brothers e in grado di accontentare anche i fan più accaniti del Sottosopra.

Levy intanto sta già collaborando con Netflix per il suo prossimo adattamento, Tutta la Luce che Non Vediamo, tratto dal romanzo di Anthony Doerr.

La produzione dell’ultima stagione di Stranger Things, invece, è al momento ferma a causa del doppio sciopero che sta bloccando Hollywood e le ultime notizie a proposito della durata delle riprese di Stranger Things 5 non fanno ben sperare a proposito di una pubblicazione in tempo brevi.

Non ci resta che attendere e sperare sia che gli scioperi non ritardino ancora di troppo la data d’uscita sia che le tante parole spese per l’ultimo capitolo della saga si dimostrino veritiere e affidabili.