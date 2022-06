Stranger Things 5, l'ultima stagione inizierà da un salto temporale: tutti i dettagli

In attesa degli ultimi due episodi che concluderanno la stagione 4 di Stranger Things, disponibili su Netflix dal 1° luglio, iniziano a circolare diverse indiscrezioni sull'ultimo ciclo di episodi che concluderà definitivamente l'arco narrativo del giovane gruppo di amici di Hawkins. Ne hanno parlato i fratelli Matt e Ross Duffer.

Mentre il mondo è impegnato a godersi la stagione 4, sul nostro sito trovate la recensione di Stranger Things 4, in attesa del gran finale. Intervistati da TVLine, i Duffer hanno assicurato un dettaglio: la stagione 5 inizierà da un salto temporale.



"Sono sicuro che faremo un salto temporale" ha dichiarato Matt Duffer "Avremmo voluto girare le stagioni 4 e 5 insieme ma non è stato possibile".

Duffer ha sottolineato:"Impariamo ogni volta con gli attori nuovi e quelli vecchi, con i quali abbiamo lavorato molto nel corso della stagione 4".



La scelta d'includere un salto temporale è dettata anche dalla velocità con la quale nel frattempo stanno crescendo i protagonisti della serie, da Millie Bobby Brown in poi.

I Duffer non hanno specificato da quanto tempo consisterà il salto temporale ma certamente terrà conto anche delle critiche dei fan, che hanno notato come i protagonisti siano nettamente più grandi rispetto alla stagione 3 anche perché nella serie sono passati soltanto sei mesi ma nella realtà sono trascorsi ben tre anni.



Shawn Levy vorrebbe Ryan Reynolds in Stranger Things 5, come ha confessato recentemente. Ci sarà davvero la star di Deadpool nella stagione conclusiva?