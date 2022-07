Stranger Things 5, l'ultima stagione si svolgerà interamente a Hawkins!

Con la fine della quarta stagione di Stranger Things, l'attenzione è tutta rivolta a Stranger Things 5, il capitolo conclusivo della celebre serie Netflix dalle vibes anni '80. Tra le molte anticipazioni di queste ore, i fratelli Duffer hanno rassicurato i fan: ritorneremo a Hawkins!

La quarta stagione di Stranger Things ha nuovamente mostrato i personaggi dell'amata serie divisi e sparpagliati in tutto il mondo: mentre un gruppo era ancora di base a Hawkins, nell'Indiana, alcuni protagonisti si trovavano in California e altri in Russia. Ma l'ultima stagione di Stranger Things cambierà tutto questo...

Attenzione! Seguiranno spoiler sulla stagione 4 di Stranger Things!

Nel lunghissimo episodio finale di Stranger Things 4 tutti i personaggi si sono riuniti a Hawkins per affrontare un nemico comune: Vecna. Ma un gigantesco terremoto devasta la città e la tipica atmosfera del Sottosopra pervade il cielo di Hawkins, che sarà l'ambientazione principale di tutta la stagione finale dello show Netflix.

"Vogliamo recuperare molte delle cose che avevamo fatto nella prima stagione" ha dichiarato il co-creatore della serie Matt Duffer alla testata Entertainment Weekly. "Rivedrete molti dei gruppi e le accoppiate originali della prima stagione, una sorta di chiusura del cerchio".

La fine di Stranger Things è dunque all'orizzonte, ma i fratelli Duffer hanno dichiarato di essere ancora al lavoro sulla sceneggiatura: "E' pericoloso per uno sceneggiatore scrivere per ore e ore senza avere chiara la direzione" ha dichiarato Ross Duffer. "Ma finché sai qual è il punto di arrivo, è quello a darti chiarezza. E' come un faro che brilla in lontananza. Mentre gran parte della stagione 5 è ancora molto sfocata, abbiamo molto chiari nelle nostre menti gli ultimi 30 minuti. Quindi, se sapremo rendere interessante il percorso, credo che arriveremo a un finale che spero sarà soddisfacente. E' impossibile accontentare tutti, ma la speranza è che sia un finale che sentiamo giusto per questa storia".