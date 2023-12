Stranger Things 5: questa star non tornerà per la stagione finale?

Nel corso degli anni ci sono stati personaggi all'interno del cast di Stranger Things che hanno ricevuto un amore incondizionato da parte degli spettatori e anche se molti di loro non hanno più fatto ritorno nelle stagioni successive, non sono mai stati dimenticati. È il caso di questo amatissimo personaggio che però non farà ritorno nella serie.

Stiamo parlando di Sean Astin, storico interprete di Samvise Gamgee nella trilogia de Il Signore degli Anelli di Peter Jackson e volto di Bob Newby nella seconda stagione di Stranger Things. Nella parte del nuovo compagno di Joyce Byers (Winona Ryder), il personaggio è stato uno dei più amati dell'intera serie e la sua morte al termine della stagione ha sconvolto davvero tutti, talmente tanto che i fan hanno continuato a chiedere un suo ritorno nelle stagioni successive (magari in alcuni flashback).

Intervenuto nel corso del recente LA Comic-Con, Astin ha però confermato che non farà ritorno nella quinta e ultima stagione di Stranger Things. "No, sono morto", ha risposto alla folla dei presenti. L'attore si è anche chiesto perché mai non sia apparso in scene flashback.

"[I fan] chiedevano: 'Sarai in 'Stranger Things' e io rispondevo: 'No, sono morto'. Ma perché non fare un flashback [per la stagione 5]... in un periodo più felice con... So perché non lo faranno. Perché Hopper e Joyce saranno insieme, e non è una buona idea inserire un flashback di un periodo in cui lei era davvero felice [ride]".

Forse, dopo aver curato le ferite riportate nel finale della quarta stagione, Joyce potrebbe finire per incrociare la strada del Numero Uno. Se Vecna dovesse tormentarla, riportare Bob nella sua testa sarebbe sicuramente un'opzione efficace. Se ciò dovesse accadere, forse potrebbe condurre a qualche problema con Hopper.

Al momento, Linda Hamilton, la leggendaria Sarah Connor della saga di Terminator, è una delle new entry del cast di Stranger Things 5.

Le riprese dovrebbero cominciare a breve, con l'inizio del nuovo anno, per un arrivo su Netflix della stagione previsto per il 2025.