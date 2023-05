Stranger Things 5, una star rivela alcune informazioni sulla nuova stagione

Stranger Things 5 promette di chiudere il cerchio su quello che è stato sicuramente lo show di punta della piattaforma Netflix. Le stagioni precedenti sono risultate un crescendo di emozioni e colpi di scena, che hanno portato il pubblico ad attendere con trepidazione ciò che sarà il futuro dello show.

La quinta stagione di Stranger Things è in pre-produzione da quasi dieci mesi, con i creatori della serie, i Duffer Brothers, che hanno iniziato il processo di sceneggiatura lo scorso agosto.

Il lavoro sul quinto round ha seguito il grande successo della quarta stagione di Stranger Things, trasmessa in streaming su Netflix in due parti la scorsa estate.

Tuttavia sembra che la quinta stagione di stranger things sarà posticipata a causa dello sciopero dei WGA.

Mentre ogni puntata dello show fino ad ora si è basata sul suo predecessore, il finale strabiliante della quarta stagione di Hawkins, conclusosi con un'invasione capovolta, fa sì che questa corsa finale di otto episodi sia la parte dello show più legata di tutte alla precedente.

Parlando a ComicBook.com, la star Caleb McLaughlin ha confessato che non ha ancora letto la sceneggiatura della quinta stagione di Stranger Things , ma ha un'idea generale di ciò che verrà.

"Tuttavia ho un'idea di cosa succederà. So alcune cose", ha detto McLaughlin. "In questo momento, stiamo supportando gli sceneggiatori. Penso che andrà bene, però. Penso che sarà davvero bello. Penso che le persone saranno felici. Non so molto, ma spero che lo sciopero degli sceneggiatori finisca presto per mostrare a tutti quest'ultima parte dello show".

Se siete in trepidante attesa però non rattristatevi, sta per aprire un negozio a tema Stranger Things a Milano!