Stranger Things 5, una star della serie Netflix anticipa il suo ritorno: 'Preparatevi'

La quarta stagione di Stranger Things si è appena conclusa, e si pensa ovviamente già alla quinta, che sarà anche l'ultima per la popolare serie Netflix ideata dai fratelli Duffer. Ma tra le poche certezze dei nuovi episodi avevamo già il ritorno di un personaggio, che ci anticipa anche il suo interprete.

Non c'erano probabilmente bisogno di conferme, visto quanto accaduto nel finale di Stranger Things 4, la minaccia che ha terrorizzato Hawkins non è affatto stata sconfitta, e anzi, tornerà più accanita che mai, proprio come conferma il suo interprete.

"È incavolato. Se pensavate che non fosse incavolato prima, beh, ora lo è di sicuro" ha affermato Jamie Campbell Bower, l'attore che presta il volto a Vecna (sotto chili e chili di trucco e parrucco) "Già, la [sete di] vendetta...Se si trattasse di me, personalmente, se qualcuno facesse una cosa del genere a me... Sto arrivando, fate attenzione!".

Ma se i ragazzi (e il resto degli abitanti della piccola cittadina dell'Indiana che non hanno voluto lasciare la propria casa e hanno deciso di restare e combattere) dovranno avere a che fare con l'ira di Vecna, c'è anche chi, purtroppo, non avrà più modo di farlo... Sembra infatti che non ci siano speranze per Eddie, che secondo i Duffer è morto definitivamente (ma l'attore Joseph Quinn ha detto di essere disposto a tornare, se dovesse essercene la possibilità), e quindi per rivederlo dovremmo sperare in un qualche altro espediente, nel caso. Ma accadrà davvero?

La quinta stagione di Stranger Things arriverà prima o poi su Netflix (ma se prima o poi è tutto da vedere).