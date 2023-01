Stranger Things 5, stipendi TRIPLICATI per l'ultima stagione: cifre record al cast!

Stranger Things è una delle serie più redditizie per Netflix. E ora che la quinta e ultima stagione in arrivo, una ricontrattazione nei cachet del cast era prevedibile. Ma gli aumenti vanno oltre ogni immaginazione: gli stipendi sono praticamente TRIPLICATI e sono divisi in quattro livelli d'importanza. Ecco i numeri!

I lavori continuano senza sosta per consegnarci entro le scadenze promesse la quinta e ultima stagione di Stranger Things. I Duffer Brothers sono pronti a chiudere l’arco del Sottosopra quantomeno con la serie madre, ma sono altrettanto interessati ad ampliare questo universo narrativo di larghissimo successo con una vera e propria continuity cinematica. Spin-off, prequel e sequel all’orizzonte, ma è stato anche anticipato che non ritroveremo nessuno dei protagonisti negli show futuri.

Questo vuol dire chiudere tutti i loro archi narrativi. In un certo senso, è stato già anticipato il finale ultimo della serie. Stranger Things si chiuderà con Will Byers infatti: “Com’è iniziata, con Will” – ha detto il suo interprete Noah Schnapp. Ma questo vuol dire anche che questo sarà l’ultimo dei cachet che i membri del cast riceveranno. E come tutti gli ultimi cachet delle stagioni finali, sono estremamente ricchi, quasi una buonuscita. Un report non confermato di Puck News avrebbe rivelato queste cifre da capogiro.

Netflix avrebbe ricontrattato tutti i salari dividendo però il cast in 4 Tier per ordine di importanza su schermo e di esperienza pregressa nel mondo del cinema: detta in altro modo, gli adulti si prendono di più. Winona Ryder e David Harbour rappresentano il Tier 1 con 9,5 milioni di dollari per l’intera stagione. Del Tier 2 (7 milioni) fanno parte i quattro giovani protagonisti: Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp e Finn Wolfhard, ma con questa stagione fa il salto al livello anche Sadie Sink (che mentì al suo provino di Stranger Things) vista l’importanza di Max.

Al Tier 3 (poco più di 6 milioni) le altre star principali tra cui Joe Keery, Natalia Dyer, Maya Hawke e Charlie Heaton. Il Tier 4 include tutti gli altri e prevede accordi diversificati. Se avete notato l’assenza di Millie Bobby Brown non è un errore. La star ha infatti un accordo generale separato e molto redditizio con Netflix, che comprende anche altri ruoli presenti e futuri come Enola Holmes. Per fare una comparazione, gli ultimi cachet noti risalivano alla terza stagione: al Tier 1 erano circa 350.000 dollari a episodio e al Tier 2 erano 250.000. Fatti i dovuti calcoli sulla quinta stagione e gli otto episodi che dovrebbero comporla, il Tier 1 prenderà ora oltre 1 milione a episodio e il Tier 2 circa 850.000 mila dollari.

Infine, per effettuare una comparazione con altri show di recente successo, i protagonisti di Game of Thrones prendevano “solo” 500.000 dollari a episodio, mentre quelli di The Big Bang Theory non sono andati oltre il milione a episodio (ma di durata inferiore e numero di molto superiore, all’interno di una singola stagione).