Stranger Things 5, un tenerissimo momento tra Max e Lucas nelle nuove foto dal set

La quinta stagione di Stranger Things ci sta costringendo a un countdown che, per ora, non ha data di scadenza: i nuovi episodi della serie Netflix non hanno, al momento, una data d'uscita ufficiale, ma mentre l'hype diventa insopportabile le foto che di tanto in tanto arrivano dal set contribuiscono almeno ad addolcire l'attesa.

Mentre continuano a circolare le più fantasiose teorie sul finale di Stranger Things 5, eccoci infatti a guardare con i proverbiali occhi a cuoricino un paio di nuovi scatti rubati che hanno come protagonista una delle coppie più amate e tormentate dello show ambientato ad Hawkins: quella composta da Lucas e Max.

I due, che come ben sappiamo hanno attraversato alti e bassi nel corso delle passate stagioni, si trovano in questo caso in quella che ha tutta l'aria di essere una stanza d'ospedale, con Sadie Sink distesa sul lettino e Caleb McLaughlin a tenerle compagnia: segue una tenerissima foto che inquadra in primo piano le mani dei due attori strette l'una nell'altra.

Speriamo, ovviamente, che queste foto facciano da preambolo a un lieto fine (anche) per Max e Lucas nel corso di questa quinta stagione: e voi, come pensate andranno le cose tra i due personaggi? Fatecelo sapere nei commenti e, per consolarvi, ricordate che neanche Linda Hamilton conosce ancora il finale di Stranger Things.