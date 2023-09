Stranger Things 5, una teoria per quello strano video appena pubblicato da Netflix

Lo sciopero di attori e sceneggiatori influirà anche sulla quinta stagione di Stranger Things, che non sarà disponibile a breve. Tuttavia, Netflix ha trovato il modo per tenere alta l'attenzione dei fan della serie dei Duffer, pubblicando un video sui social che vi abbiamo mostrato ieri e che una teoria ora prova a decifrare.

Un post criptico di Stranger Things, che i fan stanno cercando di spiegare in qualche modo. Nella clip di dieci secondi si vede l'insegna della gelateria Scoops Ahoy caduta e l'iconica lavagna You Rule/You Suck di Robin sommersa da un mucchio di macerie. Sullo sfondo si possono vedere il pavimento a scacchi e la barca del negozio Scoops Ahoy.



Il video è particolare perché i fan sono a conoscenza della distruzione della gelateria, a causa della battaglia con il Mind Flayer andata in scena nella terza stagione. Per quale motivo riproporlo ora? Una nuova teoria, tra le tante emerse online, indica l'imminente annuncio ufficiale di una nuova linea di gelati Scoops Ahoy.

Settimana scorsa era stato scoperto su Walmart il gelato con il brand Scoops Ahoy, anche se né Walmart né Netflix hanno diffuso annunci in merito.

La clip potrebbe riguardare proprio questa nuova commercializzazione di un prodotto riferito alla serie Netflix con Millie Bobby Brown e Winona Ryder. Voi cosa ne pensate?

Shawn Levy tornerà alla regia di Stranger Things, dopo aver lavorato anche alla quarta stagione dello show.