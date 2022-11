Stranger Things 5 userà una serie di idee scartate da Stranger Things 2

Ancora non è chiaro quando uscirà esattamente Stranger Things 5 sulla piattaforma di streaming on demand Netflix, ma grazie ad una nuova intervista dei creatori della serie Matt e Ross Duffer in queste ore sono emerse nuove informazioni sulla direzione che prenderà la storia.

Nello specifico, i Duffer hanno confermato che alcune idee scartate da Stranger Things 2 torneranno in Stranger Things 5, che rappresenterà la stagione finale della serie. Questo nuovo dettaglio sicuramente scatenerà tutta una serie di speculazioni tra i fan, dato che sono diversi gli argomenti e le sotto-trame iniziate nella seconda stagione dello show ma pienamente sviluppati...almeno finora.

"Il successo della prima stagione ci ha spaventato, ma sapevamo che nella seconda stagione avremmo dovuto costruire un mondo più grande, che si sarebbe sviluppato in avanti", ha spiegato Ross Duffer. "La preparazione per la seconda stagione fu un fiume in piena di idee, ma erano davvero troppe, qualcosa come dieci volte le idee che ci servivano davvero per quegli episodi. Ora, per la quinta stagione, stiamo attingendo da molte di quelle grandi idee che siamo stati costretti a scartare all'epoca...Si può dire che molte delle cose che si vedranno nella stagione finale sono nate durante la seconda stagione."

A questo punto è lecito aspettare una chiusura totale del cerchio da Stranger Things 5, dato che in precedenza i Duffer avevano precedentemente spiegato che l'ultima stagione della serie rispecchierà molto la prima stagione a livello di toni e atmosfere.

Rimanete sintonizzati per tutte le novità sulla serie Netflix.