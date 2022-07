Stranger Things 5, vedremo tornare QUEL personaggio? Parla l'attore

La quarta stagione di Stranger Things è giunta al termine, e gli ultimi episodi hanno lasciato aperti alcune questioni mentre altre sembrano piuttosto... Risolte. A quale categoria apparterrà il destino di un certo personaggio, e cosa ne pensa il suo interprete?

Il finale di Stranger Things 4 ci ha costretti a dire addio a Eddie Munson, il personaggio interpretato da Joseph Quinn. Ma sarà davvero un addio, o solo un arrivederci?

Sentiamo la risposta dell'attore alla domanda posta dai colleghi di Collider.

"Non so come potrebbero fare, ma sì certo, mi piacerebbe tantissimo tornare" ha premesso Quinn "Al momento sembra che sarebbe abbastanza... Beh, parla da solo come finale, penso. Ma se ci fosse un mondo in cui potrei essere anche solo una mosca sul muro, o qualcosa del genere, non lo so... Ma il mio sospetto è che abbiano già abbastanza personaggi di cui occuparsi al momento, quindi credo avessero bisogno di un modo per salutare degnamente Eddie. Ma è stato davvero essere parte di questa serie, anche solo per una stagione".

E chissà che non si possa trovare un modo per far sì che Eddie possa apparire anche solo per poco, magari , visto anche il feticismo citazionista della serie, come fantasma della forza, suggerisce l'intervistatore?

"Sì, magari qualcosa del genere, tipo la coscienza di Dustin o qualcosa di simile. Sarebbe divertente" conclude Quinn.

E voi, cosa ne avete pensato della morte di Eddie? E credete che possa tornare nella quinta stagione di Stranger Things? Fateci sapere la vostra nei commenti.