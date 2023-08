Stranger Things 5, Will sarà il vero protagonista? 'Non si tratta solo della sessualità'

Ora che è stata svelata la finestra d'uscita di Stranger Things 5, i fan si pongono mille domande sugli episodi conclusivi della saga; ad arrivare in loro soccorso (almeno in parte) è l'ideatore Ross Duffer, che sottolinea l'importanza di Will Byers nella tranche finale.

"Will sarà di nuovo al centro, nella stagione 5" ha dichiarato. "Questo arco narrativo-emotivo è ciò che, si spera, renderà coesa l'intera serie. Will viene considerato il giovane, l'introverso, quello che viene protetto. Fa tutto parte del viaggio, che non riguarda soltanto la sessualità – è Will che si fa strada con le proprie forze". Al riguardo, il cast non ha dubbi sulla possibilità che Will di Stranger Things abbia una cotta per Mike.

Il commento di Ross Duffer avvalora quanto annunciato in precedenza da Noah Schnapp (interprete del personaggio), che così ha aggiunto: "Posso soltanto dirvi che sono molto entusiasta per quello che accadrà. Abbiamo fatto un ottimo lavoro col personaggio di Will in questa stagione, e, insieme, magicamente affrontato tutto ciò di cui aveva bisogno. Il modo in cui la troupe ha concluso lo show è semplicemente perfetto: inizierà con Will, e finirà con Will".

Ricordiamo infatti come la prima stagione abbia visto Will scomparire nel nulla dopo una tranquillissima partita a D&D coi suoi amici, per poi ritornare sulla scia di uno stato d'animo e un contesto ormai irrimediabilmente mutati. Tra creature provenienti dal Sottosopra, sconvolgenti intuizioni e problemi di cuore, il personaggio ne ha passate davvero tante; riuscirà la quinta stagione ad omaggiare al meglio il suo percorso interiore ed esteriore? Non ci resta che scoprirlo tra qualche anno!