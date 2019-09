Stranger Things: addio ai capelli di Steve Harrington: nuovo look per Joe Keery

Steve Harrington ha avuto una netta evoluzione caratteriale in Stranger Things, ma se c'è un aspetto del personaggio che è rimasto uguale nelle prime tre stagioni della serie targata Netflix, quello è il suo taglio di capelli, così inconfondibile da valergli il soprannome Steve “The Hair” Harrington.

Ma ora è giunto il momento di dire addio al suo look tanto apprezzato.

Joe Keery, che nello show interpreta Steve, si è presentato a un evento Chanel (svoltosi a Hollywood) con un taglio di capelli che lo rende quasi irriconoscibile. L'attore si è presentato con un taglio "a scodella" ed è un cambio davvero radicale. Non si sa se il motivo possa essere legato al recente ingresso nel cast di No Activity, dove parteciperà alla terza stagione, in arrivo il 10 novembre sul servizio di streaming CBS All Access.



Le altre possibilità sono che questo nuovo look sia legato al suo ruolo in Stranger Things, dove tornerà anche per la quarta stagione e dove non è escluso che ci sia un salto temporale e di conseguenza nuove capigliature e capi di vestiario. Al momento non si sa molto su cosa aspettarsi, ma i fan stanno proponendo teorie suggestive.

Infine non va esclusa che questo nuovo taglio sia semplicemente frutto di una scelta di Joe Keery.



Cosa ne pensate di questo nuovo look, che potete vedere in calce all'articolo?