Stranger Things aggiorna l'immagine del profilo: a breve l'annuncio della quarta stagione?

Potrebbero essere in arrivo delle importanti novità su Stranger Things. L'account ufficiale della serie, infatti, ha aggiornato la sua foto profilo con un'immagine criptica, che sia un preludio all'annuncio della quarta stagione?

Dopo l'uscita della terza stagione i fratelli Duffer hanno anticipato di essere al lavoro su dei nuovi episodi della serie, ma da allora non si è saputo più nulla: nonostante la terza sia stata annunciata due mesi dopo l'uscita della seconda, passati quasi tre mesi l'annuncio della quarta stagione non è ancora stato comunicato ufficialmente.

A conferma di un possibile annuncio in arrivo, l'account di Stranger Things ha anche pubblicato su twitter le semplici emoticon di un orologio e della faccina sorridente al contrario, con tanto di risposte criptiche da parte dei profili Netflix dei vari paesi (tra cui anche l'Italia).

Per sapere cos'ha in mente il colosso dello streaming non ci resta che attendere le prossime ore. Per quanto ne sappiamo, al momento, potrebbe anche trattarsi di uno speciale di transizione per la quarta stagione.

Cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere un episodio speciale di Stranger Things (magari di Halloween o natalizio)? Diteci la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Stranger Things 3.