Stranger Things ha aiutato un ragazzo a salvare la vita del suo terapista

La notizia ha dell'incredibile eppure è vera. Stranger Things avrebbe svolto un ruolo cruciale nell'aver insegnato a un dodicenne la tecnica salvavita che quest'ultimo ha poi usato con successo sul suo terapeuta. Quando si sente dire che il cinema o la televisione non salvano vite umane, forse è il momento di ricredersi effettivamente.

Secondo quanto riportato dalla rivista People, un ragazzo di 12 anni, Austen MacMillan, ha salvato il suo terapeuta Jason Piquette dall'annegamento e ha dato credito a Stranger Things di Netflix per avergli insegnato la rianimazione cardiopolmonare, la più diffusa e immediata tecnica di pronto intervento. Piquette aveva perso conoscenza e ha trascorso diversi minuti sott'acqua; a quel punto MacMillan ha attirato l'attenzione del padre Andrew, che ha chiamato il 911 mentre il figlio eseguiva con successo la rianimazione cardiopolmonare.

In un servizio di ABC News, Austen ha dichiarato di "averlo visto da una serie TV, Stranger Things: "L'avevo visto fare da poco in una serie televisiva, Stranger Things. Dopo avergli praticato la rianimazione cardiopolmonare, si è svegliato pochi minuti dopo".

Mentre tutto il mondo sta attendendo con impazienza l'uscita di Stranger Things 5, MacMillan si riferiva molto probabilmente a una scena dell'episodio 8 della stagione 1 di Stranger Things, intitolato "The Upside Down".

Nella scena, lo sceriffo Hopper (David Harbour) e Joyce Byers (Winona Ryder) scoprono il corpo in coma del figlio Will (Noah Schnapp), la cui ricerca è stata al centro dell'intera stagione. Hopper insegna a Joyce la rianimazione cardiopolmonare nel tentativo di salvare la vita del figlio, mentre la città di Hawkins è ancora assediata dal mostruoso Demogorgone.

Sebbene questa scena abbia probabilmente avuto l'impatto più profondo sul mondo reale rispetto a qualsiasi altra dell'intera serie, questo incidente non è la prima testimonianza in cui Stranger Things influenza gli eventi reali. L'evento più rilevante prima d'ora è stato l'impatto della presenza della canzone "Running Up That Hill" di Kate Bush nella quarta stagione.

Il brano, utilizzato nella storia da Max (Sadie Sink) per aiutarla a connettersi al mondo reale, ha finito per conquistare il primo posto nella classifica di iTunes.