Stranger Things, tutto l'amore dei fan nell'anniversario dell'uscita della prima stagione

Sono trascorsi ormai quattro anni da quando Netflix ha rilasciato la prima stagione di Stranger Things e l'entusiasmo del pubblico sembra essere inesauribile. Per l'anniversario della data d'uscita i social sono stati invasi dai messaggi per quella che è una delle serie originali più apprezzate di sempre.

Nel 2016, Netflix aveva già offerto al pubblico varie serie avvincenti, da House of Cards a Orange Is the New Black passando per Daredevil, ma si trattatava di progettti che raccontavano qualcosa in parte già noto o che si servivano di nomi già famosi e che potevano dunque contare su un successo quasi assicurato.

Il 15 luglio 2016 invece approdava sulla nota piattaforma streaming, una serie fatta da bambini e ambientata negli anni '80, una piccola scommessa vinta quella dei fratelli Duffer che hanno saputo conquistare tanto il pubblico quanto la critica con le vicende di Undi e il Sottosopra.

In attesa di scoprire quando inizierà la produzione di Stranger Things 4, i fan della serie hanno invaso i social network per festeggiare il quarto anniversario della data d'uscita della loro serie preferita. Di seguito potete dare un'occhiata ai vari post, di quello che ormai è un vero e proprio fenomeno di massa. I creatori di Stranger Things sanno bene come la serie finirà, speriamo che il pubblico non ne sarà deluso.