Stranger Things, arriva un nuovo paio di Nike ispirato alla serie

Sembra che Netflix abbia collaborato con ben 75 marchi diversi in occasione della terza stagione di Stranger Things, ma la partnership con la Nike è una di quelle di cui più si è parlato. Dopo la capsule collection presentata in due parti nei mesi scorsi, è in arrivo anche un nuovo paio di scarpe da ginnastica.

Le nuove scarpe, in edizione speciale, rendono naturalmente omaggio al design anni '80. Saranno disponibili dal 21 agosto e si possono vedere nell'immagine in calce all'articolo.

La Nike aveva già lanciato, tra fine giugno e inizio luglio, una serie di felpe e di tute con il logo della scuola di Hawkins frequentata dai ragazzi di Stranger Things, e tre diversi modelli di scarpe: le Cortez (quelle scelte da Steve nella serie), le Blazer e le Air Tailwind 79.

Anche il modo scelto dal colosso dell'abbigliamento sportivo per pubblicizzare i prodotti lascia capire quanto sia forte l'immedesimazione con la serie tv: il post sul sito definisce gli oggetti recuperati da una spedizione andata smarrita nel 1985. "Sfortunatamente, alcune delle consegne non sono mai arrivate a destinazione. Questi veicoli avevano tutti una cosa in comune: sono stati visti per l'ultima volta si filmati delle telecamere di sorveglianza mentre attraversavano Hawkins, Indiana..."

Sempre secondo la storia riportata dalla Nike, trentaquattro anni dopo "i segni delle consegne mancanti stanno spuntando, pezzo dopo pezzo, ed è chiaro che ci sia qualcosa di più profondo e più oscuro."

Chi ha visto tutta la terza stagione di Stranger Things aspetta già l'inizio delle riprese della quarta. Intanto l'attore Joe Keery ha debuttato come cantante solista.