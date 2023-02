Stranger Things, arriva la smentita: non c'è nessuno spin-off su Undici in arrivo

Poche ore dopo la notizia secondo la quale Millie Bobby Brown avrebbe stipulato un nuovo contratto con Netflix, era iniziata a diffondersi la voce che il nuovo progetto in questione fosse uno spin-off di Stranger Things incentrato proprio sul personaggio dell'attrice, protagonista dello show. Tuttavia, gli sceneggiatori hanno smentito la notizia.

Già all'indomani dell'arrivo della quarta stagione di Stranger Things, i fratelli Duffer avevano anticipato progetti per degli spin-off più altre novità che avrebbero sicuramente ingrandito il franchise attorno alla serie dei record di Netflix.

Quando un utente, però, ha scritto che Millie Bobby Brown sarebbe tornata nel ruolo di Undici per uno spin-off completamente separato da quello vociferato in precedenza, la risposta degli sceneggiatori (attraverso la loro pagina ufficiale su Twitter) è stata categorica: "Non è vero".

Lo scorso anno, durante un'intervista in podcast, i fratelli Duffer avevano confermato di essere in procinto di sviluppare attivamente un nuovo spin-off ambientato nello stesso mondo di Stranger Things. Hanno però precisato che il nuovo show sarà "diverso al 1000%", anche se manterrà la stessa sensibilità narrativa. Se da un lato i due hanno rivelato che ci saranno dei collegamenti narrativi tra i due show, dall'altro hanno chiarito esplicitamente di non voler ripercorrere un terreno familiare già percorso nell'originale Stranger Things.

Basandoci proprio su queste dichiarazioni, sembra altamente improbabile che la Brown torni a vestire i panni di Undici in qualsiasi serie spin-off attualmente in sviluppo. Respingendo le richieste di una serie su Undici o Steve e Dustin, i Duffer hanno chiarito di non avere alcun interesse a tornare su quei personaggi proprio perché le loro storie sono raccontate nello show originale.

Hanno anche respinto le speculazioni secondo cui lo spin-off potrebbe seguire un altro "numero" degli esperimenti condotti all'Hawkins Lab. Questo esclude anche la possibilità che il nuovo show si concentri sul personaggio di Kali, o di Otto, introdotto per la prima volta nella seconda stagione di Stranger Things.

Nel frattempo, Noah Schnapp ha fatto coming out e poche ore fa è arrivato anche il commento di Finn Wolfhard all'amico.